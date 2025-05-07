Husiler ABD ile Anlaştı, İsrail Gemilerini Hedef Almayacaklarını Açıkladı

Kızıldeniz'de ticari gemilere karşı saldırıları durdurmak üzere dün ABD ile anlaşan Yemenli Husiler, anlaşmanın İsrail gemileri için geçerli olmadığını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen'deki Husilerle ateşkeste uzlaşıldığı yönündeki açıklamasının ardından Husiler'den "Anlaşma İsrail için geçerli değil" açıklaması geldi.

Husilerin siyasi büro üyesi Abdülmelik Alejri, "Deniz yolları, İsrailliler dışındaki tüm uluslararası gemiler için güvendedir. Anlaşma sadece Amerikan gemilerini ve diğer gemileri içermektedir. İsrail anlaşmanın bir parçası değildir" dedi.

Umman Salı akşamı, ABD yönetimiyle Husiler arasında Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak üzere "iki tarafın da birbirini hedef almamasını" öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump da yaptığı açıklamada "Husiler savaşmak istemiyor ve biz de buna hürmet ederek bombardımanları durduracağız. Husiler teslim oldu. Artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar. Amacımız da buydu" ifadelerini kullanmıştı.

Hamas'a destek saldırıları

Hamas'ın İsrail topraklarına saldırmasıyla 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze Savaşı'nda Husiler Hamas'a destek için İsrail'e yük taşıyan ticari gemilere saldırılar düzenlemeye başlamıştı. Kasım 2023'te başlatılan saldırılar önce sadece İsrail gemilerini hedef alırken ABD ve İngiltere'nin hava saldırılarının başladığı Ocak 2024'ten itibaren bu ülkelere ait gemiler de hedefler arasına girmişti. Husilerin saldırıları Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemi trafiğini ve ticareti olumsuz etkilemişti.

Gerginlik, Husilerin Pazar günü İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı yakınına füze saldırısı düzenlemesiyle yeniden tırmanmış, İsrail'in misilleme saldırısında Yemen'deki çeşitli hedeflerin yanı sıra Salı günü de başkentteki Sana Uluslararası Havalimanı vurulmuştu.

On yılı aşkın bir süredir Yemen topraklarının önemli bir bölümünü kontrolü altında tutan Husiler, Hamas ve Lübnan Hizbullahı ile birlikte, İran'ın ABD ve İsrail'e karşı ilan ettiği "Direniş Ekseni"nin bir parçası.

AFP / BK,ET

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