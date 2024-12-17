Husi Grubu, İsrail Hedefini Hipersonik Füze ile Vurduğunu İddia Etti
Yemen'deki Husi grubu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek vermek amacıyla İsrail'in Tel Aviv kentindeki askeri bir hedefi hipersonik füze ile vurduklarını öne sürdü.
ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Yemen'deki Husi grubu, İsrail'in Tel Aviv kentindeki askeri bir hedefi "hipersonik füze" ile vurduklarını iddia etti.
ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Yemen'deki Husi grubu, İsrail'in Tel Aviv kentindeki askeri bir hedefi "hipersonik füze" ile vurduklarını öne sürdü.
Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek vermek amacıyla, işgal altındaki Yafa bölgesinde İsrail'e ait askeri bir hedefe hipersonik balistik füzeyle operasyon düzenledik" dedi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)