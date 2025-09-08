Husi Grubu, İsrail'e 8 Drone Saldırısı Düzenledi

SANA, 8 Eylül (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu pazar günü İsrail'e 8 ayrı drone saldırısı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırılar arasında, günün erken saatlerinde İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na düzenlenen ve birden fazla kişinin yaralandığı saldırı da bulunuyor.

Husilere ait El-Mesire televizyonunda pazar günü yayımlanan açıklamada, Husi Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husi'lerin "Necef, Eylat, Aşkelon, Aşdod ve Tel Aviv'i hedef alan sekiz adet insansız hava aracı" fırlattığını söyledi.

Seri, bir insansız hava aracının Ramon Havalimanı'nı vurarak havalimanının kapatılmasına ve hava trafiğinin askıya alınmasına neden olduğunu, diğer insansız hava araçlarının ise farklı şehirlerdeki hassas askeri hedefleri vurduğunu belirtti.

"Askeri operasyonlarımız artıyor. Gazze'yi destekleme konusundaki tutumumuzdan geri adım atmayacağız" diyen Seri, havayolu şirketlerine İsrail hava sahasını ve havaalanlarını kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

İsrail Havaalanları İdaresi Sözcüsü, günün erken saatlerinde Husilere ait bir insansız hava aracının Eylat'ın yaklaşık 18 kilometre kuzeyinde bulunan nispeten küçük bir tesis olan Ramon Havaalanı'nın gelen yolcu salonuna isabet ettiğini doğruladı.

Öte yandan İsrail'in Magen David Adom kurtarma servisi, en az 2 kişinin hafif yaralandığını ve Eylat'taki bir hastaneye kaldırıldığını kaydetti. İsrail'in bazı medya kanalları ise yaralı sayısını 8 olarak bildirdi.