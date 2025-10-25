Haberler

Hüseyin Yayman, Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı Ziyaret Etti

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sağlık sorunları yaşayan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette tarihle ilgili derin sohbetler gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı evinde ziyaret etti.

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli tarihçimiz ve kültür dünyamızın mümtaz şahsiyeti Prof. Dr. İlber Ortaylı Beyefendi'yi evinde ziyaret ettim. Sağlık problemleri yaşayan kıymetli Hocama geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İlber Hocamız bizleri bir süre endişelendirdi ama çok şükür durumu iyi, biraz istirahat etmesi gerekiyor. Tarih ve kültür üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbet her zamanki gibi ufuk açıcıydı. Nazik misafirperverliği ve güzel sohbeti için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Kültür ve sanat hayatımıza yaptığı katkılarla her daim yol gösterici olmasını diliyorum."

