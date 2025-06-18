Hüseyin Nazım Paşa için Anma Sempozyumu Düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Osmanlı İmparatorluğu döneminde üç kez vali olarak görev yapan ve "Merhametli Vali" olarak tanınan Hüseyin Nazım Paşa'yı anmak ve fikirlerini yaşatmak amacıyla bir sempozyum düzenlendi.

Şam'daki Muhacirin Mahallesi'nde yer alan Sosyal Forum yerleşkesinde, 1898-1909 yıllarında Şam'da valilik yapan Hüseyin Nazım Paşa'nın düşünce dünyası ve eserlerinin ele alındığı "Muhacirin Mahallesi ve Osmanlı'nın Son Paşası Nazım Paşa" temalı bir sempozyum düzenlendi.

Tarih meraklılarının katılımıyla gerçekleşen sempozyumda, Şam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı ve Şam Tarihi Uzmanı Enes Tello konuştu.

Enes Tello, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nazım Paşa'nın eserlerini yeni nesle anlatmak ve aynı zamanda özelliklerini hatırlatarak yaşatmak amacıyla bir sempozyum düzenlediklerini söyledi.

"Nazım Paşa, konuşan bir tarihtir"

Sempozyumda konuşan Tello, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Nazım Paşa'nın, 1920 yılında Şam'a gelişini konu alan bir romanın yazıldığını anımsatarak, "Ali Tantavi'nin 'Nihayet' adlı romanında, merhametli bir vali olarak tanınan, saygılı, Şam halkına karşı nazik ve şefkatli davranan, birçok başarısı ve eseri bulunan bu şahsiyetin özellikleri vurgulanıyor." dedi.

Tello, Osmanlı döneminde Şam'a vali olarak atanan Nazım Paşa'nın yetenekli bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tarih ona tanıklık ediyor, eserleri hala ayakta. Şam'ın yaşlıları onu hatırlıyor, inşa ettiği yapılar hala dimdik duruyor. İçişleri Bakanlığı binası, Şam'daki ilk hastane olan Yabancılar Hastanesi... Tüm bunlar onun tarih yazdığını gösteriyor. Nazım Paşa, konuşan bir tarihtir. İnsanlar unutabilir ama taşlar ve yapılar onu unutmaz."

Tello ayrıca, 1900'lü yıllarda Girit ve Rumeli'den Osmanlı topraklarına sığınan yerinden edilmiş insanlar için Şam'da Muhacirin Mahallesi'ni inşa ettiğini belirterek, "Bu mahalle, Osmanlı'nın dört bir yanından gelen muhacirler için bir sığınak oldu. Onlar için 'Yerinden Edilmişlerin Kardeşleri' adını verdiği evler inşa etti." dedi.

Şam'da Nazım Paşa'nın yaptığı eserlerden bazılarına değinen Tello, "Şam halkına Ayn Fice kaynağından su getirdi. İçişleri Bakanlığı binasını inşa etti. Hamidiye, Mithat Paşa ve diğer birçok çarşının üzerini halkın güneşten ve yağmurdan korunması için kapattı. Ayrıca Şam'da Vatan Hastanesi'ni kurdu." ifadelerini kullandı.

Tello, Ali Tantavi'nin "Nihayet" adlı romanında da ele aldığı üzere, Paşa'nın Fransız işgali sırasında Şam'a yaptığı ziyarette unutulmuş olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü aktararak, "Nazım Paşa, işgal döneminde inşa ettiği mahalleyi ziyaret ettiğinde kimse onu tanımadı. Derin bir hüzünle oradan ayrıldı. Belki de insanlar Fransız baskısı altındaydı ve bu nedenle onu karşılayıp değerini gösteremediler." diye konuştu.

Sempozyum sayesinde Paşa'nın hatırasını yaşatmaktan, vizyonunu ve fikirlerini insanların zihinlerine ve çocuklara aktarmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Tello, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkese, çocuklara ve oğullara eski büyük insanların hayatlarını öğretmemiz gerektiğini bildirmek için bir konferans oldu. Muhacirin Mahallesi'ni, dağlık bir alanda müreffeh yerleşim yeri haline getirdi."