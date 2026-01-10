İnternet sitesi sahibinin tabancayla vurulma anı kamerada

Haberler

Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya'nın tartıştığı yerel internet sitesi sahibi Durmuş Tuna'yı bacağından vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYA TUTUKLANDI

Aydın'ın Söke ilçesinde tartıştığı yerel internet sitesinin sahibi Durmuş Tuna'yı tabancayla bacağından vurarak yaralayan Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün mahkemeye sevk edildi. Kaya, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

