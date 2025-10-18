Hüseyin Gürlek, KKTC Cumhurbaşkanlığı Adaylığından Çekildi

Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde bağımsız aday Hüseyin Gürlek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Gürlek, seçimde iki devletli bir çözümün önemini vurguladı ve halkı sandık başına gitmeye davet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda bağımsız aday olan Hüseyin Gürlek, diğer bağımsız aday Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Gürlek, yaptığı açıklamada, KKTC'de yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminden diğer bağımsız aday Cumhurbaşkanı Tatar lehine çekildiğini belirterek, "Bu kritik seçimde KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve tüm Doğu Akdeniz'in çıkarları iki devletli bir çözümden yana olup, söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte kendisine destek veren herkesin de ortak hassasiyetinin bu yönde olduğunu belirten Gürlek, "Bu konuda gereken farkındalığı ziyadesi ile sağlayarak, halkımıza, vatanımıza ve milletimize hizmet adına kritik bir görev yürüttük." değerlendirmesinde bulundu.

Gürlek, adaylıktan çekilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu bitmeyen vatan görevi gereği yaptığımız değerlendirmelerde konjonktürün ve seçim atmosferinin gereği olarak adaylıktan, milletim, devletim ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar lehine çekildiğimi tüm kamuoyu ile paylaşır, tüm halkımızı ve arkadaşlarımı yarın sandık başında görevlerini yerine getirmek üzere davet ederim. Önce vatan, önce devlet, önce KKTC."

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, yarın cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu düzenlenecek.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
