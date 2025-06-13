Hüseyin Goncagül'ün Vefatı Üzerine Taziye Mesajı Yayınlandı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan sanatçı Hüseyin Goncagül'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, Goncagül'ün Türk tiyatrosuna yaptığı katkıları vurguladı ve ailesine başsağlığı diledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk tiyatrosunun kıymetli ismi, gönüllerde iz bırakan sanatçı Hüseyin Goncagül'ün vefatının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Tiyatrodan radyo ve televizyona, çocuklara yönelik kültürel üretimlerden eğitime kadar uzanan çok yönlü çalışmalarıyla milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinen sanatçımız, zarafeti, duruşu ve gönül diliyle gönülleri fethetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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