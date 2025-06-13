Hüseyin eş-Şeyh, Orta Doğu Gelişmelerini Görüşmek Üzere Arap Bakanlarla Bir Araya Geldi

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Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve muhtemel yansımaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Görüşmeler, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından gerçekleşti.

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirerek, Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldı.

Şeyh, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

Hüseyin eş-Şeyh, görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ile bunların muhtemel yansımalarını ele aldıklarını aktardı.

İsrail'in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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