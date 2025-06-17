Hüseyin Baş'tan Ümit Özdağ'a Geçmiş Olsun Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı paylaştı ve yemek randevusu önerisinde bulundu.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye edilmesine ilişkin, "Yemek randevumuzu en kısa zamanda hayata geçirelim Sayın Genel Başkan Ümit Özdağ. Tekrar çok geçmiş olsun" dedi.

Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En son yaptığımız telefon görüşmemizde 'Bu hafta yemek yiyelim' diye konuşmuştuk. Akşamına gözaltı haberi gelmişti. 5 aydan uzun süredir hukuksuz bir süreci takip ettik. Yemek randevumuzu en kısa zamanda hayata geçirelim Sayın Genel Başkan Ümit Özdağ. Tekrar çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Aklımı yapay zekayla okudular

Platonik aşk dehşetinde ilginç savunma: Aklımı yapay zekayla okudular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Trump, ABD'nin İsrail elçisinin mesajını paylaştı: Bayrak inmeyecek

Büyükelçiden Trump'a tuhaf mesaj! Dini vurgular dikkat çekti
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Bülent Serttaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı, üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı, üniversiteden mezun oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.