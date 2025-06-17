Hüseyin Baş'tan Ümit Özdağ'a Geçmiş Olsun Mesajı

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye edilmesine ilişkin, "Yemek randevumuzu en kısa zamanda hayata geçirelim Sayın Genel Başkan Ümit Özdağ. Tekrar çok geçmiş olsun" dedi.

Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En son yaptığımız telefon görüşmemizde 'Bu hafta yemek yiyelim' diye konuşmuştuk. Akşamına gözaltı haberi gelmişti. 5 aydan uzun süredir hukuksuz bir süreci takip ettik. Yemek randevumuzu en kısa zamanda hayata geçirelim Sayın Genel Başkan Ümit Özdağ. Tekrar çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.