Hüseyin Baş'tan Gündeme Dair Önemli Açıklamalar

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Bugün ABD, İsrail komşumuz oluyor, bugün ABD bölgemize yerleşiyor ve nihai hedefleri ister kabul edin ister kabul etmeyin Anadolu'dur, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş İstanbul'da düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı kutlamasına katıldı. Düzenlenen programda konuşan Hüseyin Baş, İsrail'in İran saldırısı ve Orta Doğu'daki genel durum üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Baş, şunları söyledi:

"İsrail bugün İran'ı bombalıyor. İsrail İran'da masumları öldürüyor, sivilleri öldürüyor. Buraya çıkmadan önce Meşhed şehrinde İmam Rıza'nın türbesine yakın bir bölgeyi bombaladılar. Bugün İsrail'in burayı bombalamasının nedeni İran'ın nükleer silah yapması değil bir inancı, bir dini, bir tarihi, bir medeniyeti bombalamaktır.

"Tarihin görmediği kadar büyük tehlikelerle karşı karşıya kalan bir Orta Doğu coğrafyasındayız"

Gün ayrılık vakti değildir, gün birlik günüdür. Tarihin görmediği kadar büyük tehlikelerle karşı karşıya kalan bir Orta Doğu coğrafyasındayız ve bir İslam coğrafyasındayız. Bunu aşabilmenin tek yolu tek bilek tek yürek olup Ehl-i Beyt'te buluşup layıkıyla Gadir-i Hum gibi bayramları kutlayıp kardeşliğimizi pekiştirmektir. Her birimizi paramparça edip küçük lokmalar halinde yutmaya niyetliler. Bizler bu niyeti görmek durumundayız.

"İsrail'in önündeki engeller tek tek kaldırıldı"

Meselenin en üzücü tarafı da şudur; İsrail İran'ı bombalamaya kalktığında normal şartlarda Lübnan'dan tepki alırdı, Golan Tepeleri üzerinden Suriye'den tepki alırdı, Yemen'den tepki alırdı. Tepkiden kastım 'kınıyoruz' tepkileri değil bildiğin delikanlı gibi tepki alırdı. Ne değişti de bu İsrail İran'ı rahat rahat bombalıyor? Ne değişti arkadaşlar, ne değişti? Ben size söyleyeyim ne değişti; o İsrail'in önünde engeller vardı. Bu engellerden biri Hasan Nasrallah'tı, öldürüldü. O öldürüldü ve burada bayram gibi kutlama yaptı kimileri. Şimdi Nasrallah yok ve İsrail bağı çözülmüş deli dana gibi sağa sola saldırıyor. İsrail'in karşısındaki en büyük engellerden biri de Suriye ordusuydu. Esad devrildi artık Suriye'den İsrail'e hiçbir zarar gelmiyor. Ortam böyle olunca İsrail rahat rahat bombalamalarını sürdürüyor.

"Biz bunları anlattığımız için başımıza gelen hadiseleri hepiniz biliyorsunuz"

Biz bunları anlattığımız için, 'bunları yapmayın' dediğimiz için başımıza gelen hadiseleri hepiniz biliyorsunuz. Ben bir konuşmamda, 'Artık haklı çıkana kadar konuşmayacağım' dedim. Ne söylemiştim size tekrar hatırlatayım; Ben, 'Esad devrilecek, İsrail'in önü açılacak ve İsrail Suriye'yi kendi toprakları gibi kullanacak' dedim. Bugün ne oluyor? İsrail'in uçakları Suriye'den geçip İran'ı bombalarken İran'ın uçakları Suriye'nin üzerinden geçip İsrail'e ulaşamıyor. Suriye'nin hava sahası artık İsrail'e hizmet ediyor.

"Amerikan uşaklarının İran'ı kan gölüne çevirmemesi için savunacağım"

Ben yine o zamandan önce dedim ki; Doğu Akdeniz'de doğal kaynak aramaları yapılacak ve Türkiye bu işlerin dışında tutulacak. Bugün hepsini yaşıyor muyuz? 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tehdit altında' dedim. Güney Kıbrıs'ta Türki Cumhuriyetler elçilik açtı Kuzey Kıbrıs'ı tanımayacaklarını garanti ettiler.

Esad'ın düştüğü gün Uşak'ta kongremiz vardı. Ben o gün 'Evet, Esad düştü artık yeni hedefleri İran' dedim. Ben o gün, 'Ben İran'ı da savunacağım. İrancı olduğum için değil, İran'ı tasvip ettiğim için değil Amerikan uşaklarının İran'ı kan gölüne çevirmemesi için savunacağım' dedim.

"Hedef Anadolu'dur, Türkiye Cumhuriyeti devletidir"

Bugün ABD, bugün İsrail komşumuz oluyor, bugün ABD bölgemize yerleşiyor ve nihai hedefleri ister kabul edin ister kabul etmeyin Mezopotamya'dır, Anadolu'dur, medeniyetinin doğduğu nokta yani bugünkü adıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletidir.

"Birlik olacağız, iri olacağız, diri olacağız"

Şimdi bize düşen bunlara hiçbir şekilde fırsat vermemektir. Bu fırsatı vermemek için bir olacağız, birlik olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Ben, 'Haklı çıkana kadar konuşmayacağım' dedim. Haklı çıktık mı arkadaşlar? Çıktık! O zaman buradan şu sonuç çıkmaz mı; biz artık konuşabiliriz hatta hatta artık bir zahmet herkes sussun da biz konuşalım.

"Siz bizim konuşmamızdan korkmayın, susmamızdan korkun"

Yine ülke yöneticilerine bir çağrıda bulunmuştum ve demiştim ki, 'Siz bizim konuşmamızdan korkmayın. Siz bizim susmamızdan korkun'. Bugün Türkiye'de yaşanan pozisyon bu ama tarih boyu hak her zaman susturulmak istendi, her zaman bastırılmak istendi ama tarih boyu hak galip geldi ve yine galip gelecek. Bu bayram vesilesiyle Allah hepimizi Ehl-i Beyti'ne layık eylesin, Resulüne layık eylesin, bu davayı taşımayı hepimize nasip eylesin."