Hüseyin Baş'tan Abdullah Öcalan Ziyaretine Tepki

(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etmesi kararına ilişkin, "Ankara'dan İmralı'ya giderken bir zahmet Polatlı'ya uğrayın geçim derdiyle uğraşan emekliyi görün. Bursa mahallelerine uğrayın, okullarına girin, çocuklarımızın hangi imkanlarla, nasıl bir eğitim almaya çalıştığını yerinde görün. İktidarın görevi halkın refahıdır. İlla birini görmek istiyorsanız Türk milletini görün" açıklamasını yaptı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etmesi kararına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baş, Ankara ile İmralı arasını gösteren harita paylaşarak şunları kaydetti:

"Ankara'dan İmralı'ya giderken bir zahmet Polatlı'ya uğrayın geçim derdiyle uğraşan emekliyi görün. Bozüyük'e uğrayın halkın yaşadığı sefaleti görün. İnegöl'de kapanan fabrikaları işsiz kalan işçileri görün. Bursa mahallelerine uğrayın, okullarına girin, çocuklarımızın hangi imkanlarla, nasıl bir eğitim almaya çalıştığını yerinde görün. İktidarın görevi halkın refahıdır. İlla birini görmek istiyorsanız Türk Milletini görün."