Hüseyin Baş: Yırtacağız Karanlığı, Yarınlar Bizim Olacak

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, 2025 yılının zorlukları sonrası 2026'ya umutla girdiklerini belirterek, gençlerin önemine vurgu yaptı ve bu yılın Türk gençliğine adanmasını istedi.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, yeni yıl dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 2025 yılının zorluklarla geçtiğini belirtti ve "2026'ya inançla, kararlılıkla giriyoruz. Yırtacağız karanlığı, yarınlar bizim olacak, Bu yıl Türk gençliğinin yılı olsun" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Baş, açıklamasında 2026 yılının Türk gençliği açısından bir dönüm noktası olması gerektiğini belirterek, "karanlığın aşılacağı ve yarınların birlikte inşa edileceği" bir sürece girildiğini ifade etti.

Baş paylaşımında 2025 yılına ait yakıcı gündemlerin yer aldığı bir de video ekledi. Baş'ın paylaşımı şu şekilde:

"2025… Evet zor bir yıl oldu, iyi şeyler de olmuştur muhakkak ancak zor bir yıl geçirdik. Yeni yıl hepimize mutluluk getirsin. 2026'ya inançla, kararlılıkla giriyoruz. Yırtacağız karanlığı, yarınlar bizim olacak, Bu yıl Türk gençliğinin yılı olsun. Hoş geldin 2026."

