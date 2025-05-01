Hüseyin Baş'tan 1 Mayıs Mesajı

(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Baş, "Kurtuluş, bir güne sığmaz. Eşitlik, susarak gelmez. Adalet, lütufla verilmez. Emeğiyle yaşayan herkese saygıyla… 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri Baş, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin yollarını yapanlar, o yollardan geçemiyor. Binalarını dikenler, içinde barınamıyor. Servet üreten eller, asgariyle sınanıyor. Bugün meydanlar kapatılıyor çünkü hakkını arayan kalabalıklardan korkuluyor. Asıl mesele korkuyu yönetim biçimi haline getirenlerdedir. Biz işçiyi sadece 1 Mayıs'ta değil, her günün emeğinde görüyoruz. Kurtuluş, bir güne sığmaz. Eşitlik, susarak gelmez. Adalet, lütufla verilmez. Emeğiyle yaşayan herkese saygıyla… 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun."