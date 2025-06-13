Hüseyin Baş: İsrail’in İran Saldırısı Büyük Orta Doğu Projesi'nin Yeni Halkası

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İsrail'in İran saldırısına ilişkin, "Bu saldırı İslam coğrafyasını ABD- İsrail çıkarları doğrultusunda değiştirme ve dönüştürme projesi olan Büyük Orta Doğu Projesi'nin yeni bir halkasıdır. Projede sona doğru yaklaşılmaktadır ve son halka kabul etsek de etmesek de Türkiye'dir. Türkiye'yi yönetenlerin de bu hakikati kulaklarına küpe etmeleri ve atacakları tüm adımları bu minvalde atmaları gerekmektedir. Tekrar ifade edelim, hedef Türkiye'dir" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İsrail'in İran saldırısını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri Baş, yapılan saldırıya ilişkin, "Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında uzun yıllardır bölgemizi kan gölüne çeviren İsrail-ABD ittifakı kanlı planlarında yeni bir aşamaya geçti" dedi.

Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında uzun yıllardır bölgemizi kan gölüne çeviren İsrail-ABD ittifakı kanlı planlarında yeni bir aşamaya geçti. Gazze'de soykırım yapan, Lübnan, Suriye ve Yemen'i vuran İsrail şimdi de İran'ı hedef aldı. Bu saldırıda İsrail'e en büyük destek yine ABD'den geldi. Tüm uluslararası hukuk kurallarına aykırı olan, egemen bir devlete yapılan bu saldırıyı kınıyorum. İsrail saldırganlığına artık dur denmesi gerekmektedir. Bu saldırı İslam coğrafyasını ABD-İsrail çıkarları doğrultusunda değiştirme ve dönüştürme projesi olan Büyük Orta Doğu Projesi'nin yeni bir halkasıdır. Projede sona doğru yaklaşılmaktadır ve son halka kabul etsek de etmesek de Türkiye'dir.

Esad sonrası Suriye'de komşumuz konumuna gelen İsrail, İran saldırısıyla etrafımızdaki çemberi daraltmaktadır. Bu, Prof. Dr. Haydar Baş'ın 1991 yılındaki 1. Körfez Savaşı ile birlikte duyurduğu tarihi bir hakikattir. Türkiye'yi yönetenlerin de bu hakikati kulaklarına küpe etmeleri ve atacakları tüm adımları bu minvalde atmaları gerekmektedir. Tekrar ifade edelim, hedef Türkiye'dir. Türkiye, Büyük Orta Doğu Projesi'nde son hedeftir, bir başka ifade ile Türkiye son kaledir. Bu nedenle Türkiye'yi yönetenlerin, 'ABD ne der' düşüncesini bir kenara bırakıp, tüm adımları Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda atmaları gerekmektedir. Zaman Türkiye'yi iç siyasi hesaplarla oyalama zamanı değil etrafımızda örülen tuzaklar ağı karşısında hazırlıklı hale getirme zamanıdır."