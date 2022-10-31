Hüseyin Baş'ın kız kardeşi: Bütün haklarımı gasp ettin, ablasına bunu yapan millete ne yapar?

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın ablası Emine Bayraktar dikkat çeken bir açıklama geldi. Bayraktar, "Bir insan kendisinden 20 yaş büyük ablasına gel benim elimi öp bana biat et deyip kendisinin hakkını gasp etmeyi kendine hak görür mü? Ablasına bunu yapan millete ne yapar?" dedi.

Hüseyin Baş son günlerde "Beni Millet İttifakı'na alın" çıkışı ile gündeme gelmişti. Baş'ın ablası Emine Bayraktar, sosyal medya hesabından "BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a sesleniyorum! Ben Haydar Baş'ın en büyük kızı Emine Bayraktar, senin ablan! Bugüne kadar sustum, rahmetli babam vefat ettikten sonrabana yaşattığın ve yaşattığınız zulmü artık kamuoyuna aktarma vakti geldi" açıklamaları ile dikkat çekici bir çıkışta bulundu.

"HAKKIMI GASP ETTİN"

Baş'ın ablası Emine Bayraktar açıklamaları şu şekilde:

"Anlatayım ki kamuoyu karşılarında nasıl bir insan olduğunu nasıl kul hakkı yediğini, nasıl kardeşinin haklarını gasp ettiğini, kendi zihniyetini kabul ettirmek için nasıl insanlarıdövdürdüğünüzü, nasıl yuvaları ve öz yeğeninin yuvasını dağıttığını, size biat etmeyenlerin nasıl yuvalarını yıktırdığınızı herkesbilsin. Beni babamın cenazesine dahi koymadın,beni annemle 30 aydır görüştürmediniz. Sebebi ben sana biat etmedim, elini öpmedim. Elini öpmezsemhiçbir hak sahibi olamazsın diye annemle bana haber gönderdiniz. Sen kimsin peygamber misin? Kimin intikamını alıyorsun benden? Bir insan kendisinden 20 yaş büyük ablasına gel benim elimi öp bana biat et deyip kendisinin hakkını gasp etmeyi kendine hak görür mü? Ablasına bunu yapan millete ne yapar? Vefatından sonra babamdan kalan haklarımdan

Bana tek kuruş dahi vermediniz. Sen önce ablanın vezulüm ettiğin yeğenlerinin haklarını teslim et sonra konuş. Yoksa seni hiçbir milletvekilliği aklayamaz. Allah'ın tokatını da yersin Babamın tokatını da yersin. Bu zihniyette olan herkes gaspcıdır hırsızdır, değil ablasına hiç kimseye faydası olmaz, sözleri lafı güzaf'tan öteye geçmez. Kamuoyuna duyurumdur kardeşim Hüseyin Baş maalesef budur takdir sizlerin. Söylenen sözlere ve görünüşüne aldanmayın bana yapılanlar herkesçe malumdur. Bunu kamuoyunu açıklama sebebim insanlara karşı sorumluluk duygusundan ve vicdani bir borç hissettiğim içindir saygılarımla kamuoyuna arz ederim."

"EŞİMİN DEDİKLERİ DOĞRUDUR"

Sosyal medya hesabının gerçek olup olmadığını tartışılırken Bayraktar'ın eşi Muharrem Bayraktar suskunluğunu bozarak bir açıklamada bulundu. Muharrem Bayraktar, "Değerli dostlar! Ben rahmetli Haydar Baş'ın damadıyım. 30 yıllık gazeteciyim. Eşim Emine Bayraktar, Haydar Bey'in en büyük kızıdır. BTP gen. başk. Hüseyin Baş'ın, ABLASINA yani eşime (ve aileme) yaptığı zulümle ilgili, eşimin aşağıdaki twiti, A'dan Z'ye DOĞRUDUR!" açıklamalarında bulundu.