Btp Genel Başkanı Baş: "Asgari Ücretten Ne İşçi Mutlu Olacak Ne İşveren"

(İSTANBUL) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Ne işçi mutlu olacak ne işveren. Kesin sonuç budur. Açıklanacak rakamlar işçinin geçinmesine yetmeyecek, SGK primleri ve vergiler ise işverenin para kazanmasını zorlaştıracak" dedi.

BTP'nin 7 Aralık'ta yapılan 9. Olağan Genel Kurulu'nda oluşturulan yeni Başkanlık Divanı ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ilk toplantısını yaptı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda, kongre süreci ve bundan sonraki faaliyetler değerlendirildi.

MYK toplantısında konuşan Baş, şunları söyledi:

"Ülkede bir kaos var. Bu kaos aslında siyasi bir kaos. Yoksa sokakta bugün fiili bir kaosla karşı karşıya değiliz ama yarınları bilmiyoruz. Allah hepimizi, ülkemizi ve milletimizi bütün badirelerden muhafaza eylesin. O ya da bu bahaneyle, olur olmadık yaftalamalarla üzerinize gelinerek siyaset yapma hürriyetiniz elinizden alınabiliyor. Bunu Türkiye'de herkes yaşıyor. Vatandaş sokağa çıkıyor, iki kelam laf ettiği için başına gelmeyen kalmıyor. Vatandaşın yaşadığının daha fazlasını ise aslında siyaset yaşıyor. Çünkü siyaset, toplumu dönüştürebilen, değiştirebilen, sevk ve idare edebilen bir kurumdur. Yasama bende, yürütme bende, yargı bende deniliyor ama hala 'Arkamda daha fazla durun' çağrısı yapılıyor. Bunun izahını bulamıyorum.

Türkiye'de bu kadar gücün tek elde toplandığı bir sistem varken insanların 'Cumhurbaşkanımızın daha da arkasında durmalıyız' ya da 'Hürriyet istediniz diye devlet yıkıldı' demesi, gerçekten düşündürücüdür. Hürriyet istendi diye devlet yıkılır mı?"

Ülkeyi götürmek istedikleri yeri bugünden tahayyül ediyorum. Yaklaşık bir yıl önce, 'Türkiye'yi öyle bir sürece sokacaklar ki AK Partili olmak bile kurtarmayacak' demiştim. İnsanlar 'Reise yakınım, bana bir şey olmaz' diye düşünecek ama yetmeyecek. Onların da başına işler gelecek. Bugün Türkiye'de bunu açıkça görüyoruz.

"Asgari ücret kimseyi memnun etmeyecek"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Ne işçi mutlu olacak ne işveren. Kesin sonuç budur. Açıklanacak rakamlar işçinin geçinmesine yetmeyecek. SGK primleri ve vergiler ise işverenin para kazanmasını zorlaştıracak. Sayın bakana 'Ücret ne durumda, tartışılıyor mu?' diye soruluyor. 'Ücreti konuşmak için erken' cevabı veriliyor. O halde neden toplanıyorsunuz? Ücreti konuşmayacaksanız neyi konuşuyorsunuz? Rakam açıklandıktan sonra 'Böyle asgari ücret olur mu?' diye tartışmaya başlayacaklar. Böyle siyaset olmaz. Bu nedenle ülkede hiçbir sorun çözülmezken kaotik bir ortam oluşuyor.

"Bu kongre bir final değil, yeni bir başlangıç"

Bir kongre yaptık ve başarılı olduk. Ancak bu bir final değil, bir başlangıçtır. O kongre bizim seçim startımızdır. Türkiye'nin çok değil, en geç 2027'nin ortalarına kadar seçimi var. Bunu daha fazla ertelemeleri mümkün değil. Ülke seçime gidiyor. Bizim de en az 1,5 yıl önceden seçim startını vermiş olmamız gerekiyor.

Toplantıda Bağımsız Türkiye Partisi'nin yeni üye kimlik kartları da tanıtıldı. BTP'nin Kurucu Lideri Prof. Dr. Haydar Baş'ın üye kartı, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a takdim edildi. Hüseyin Baş da 1 numaralı üye olarak yeni üye kartını aldı.

Baş'ın ilk kez kongrede tanıttığı yeni Başkanlık Divanı üyelerinin görev alanları şu şekilde belirlendi:

Prof. Dr. Yavuz Köker – Sağlık Politikaları

Prof. Dr. İbrahim Halil Ekşi – Ekonomi ve Sosyal Politikalar

Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi – Teşkilat Başkanı

Doç. Dr. Nuri Hacıevliyagil – Sektörel Politikalar

Meryem İlik Erdoğan – Bilim ve Yapay Zeka Politikaları

Dilek Erdoğan Yılmaz – Aile Politikaları

Emekli Albay Selim Oktay – Savunma ve Güvenlik Politikaları