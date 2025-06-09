Hüseyin Aydın'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Hüseyin Aydın'ın Cenazesi Toprağa Verildi
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde selde kaybolan Hüseyin Aydın'ın cenazesi, Sera Gölü'nde bulunmasının ardından Merkez Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene aile, yakınları ve yerel yetkililer katıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki selde kaybolan ve cenazesi dün Sera Gölü'nde bulunan Hüseyin Aydın toprağa verildi.

Aydın'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ilçeye bağlı Uçarsu Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Törene, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Kirazlık Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan Hüseyin Aydın'a, 6 gün süren arama çalışmalarının ardından dün Sera Gölü'nde ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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