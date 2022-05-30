Hüsamettin Koçan'ın "Ayağımdaki Diken" sergisi AKM'de açıldı - Haberler

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Hüsamettin Koçan'ın "Ayağımdaki Diken" sergisi AKM'de açıldı

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Hüsamettin Koçan'ın 'Ayağımdaki Diken' sergisi AKM'de açıldı

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 44. kişisel sergisi "Ayağımdaki Diken", Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 44. kişisel sergisi "Ayağımdaki Diken", Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) sanatseverlerle buluştu.

Bellek, göç ve varoluş kavramları ekseninde Koçan'ın kendi yaşamının izini sürdüğü sergi, heykel, resim ve yerleştirmelerden oluşuyor.

Sergi, 28 Temmuz'a kadar AKM Galeri'de görülebilecek.

"Gençler Yolda"

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında ayrıca "Gençler Yolda" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nin birçok bölümüne yayılıyor.

Sergi, genç sanatçıların üretimlerinden bir bölümü 2018-2022 yıllarında üretilmiş, bir bölümü daha önce farklı sergilerde görülmüş, bir bölümü hiç gösterilmemiş işlerden oluşuyor.

Sergi, festival boyunca AKM'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Hüsamettin Koçan Baksı Müzesi Beyoğlu AKM Güncel Haberler

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