Hürrem Sultan'ın Kudüs'te yaptırdığı tekkede ihtiyaç sahipleri için iftar yemeği dağıtılıyor

Osmanlı Devleti'nin asırlar önce Kudüs'te yaptırdığı Haseki Sultan Tekkesi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtılıyor.

Osmanlı Devleti'nin asırlar önce Kudüs'te yaptırdığı Haseki Sultan Tekkesi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtılıyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın 1552'de Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı'na 100 metre mesafede yaptırdığı Haseki Sultan Tekkesi, asırlara meydan okuyarak varlığını sürdürüyor.

Osmanlı Devleti'nin "kapanmayan hayır kapısı" olarak nitelenen tekkede yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yemek hazırlanıp, ücretsiz dağıtılıyor. Aynı zamanda yolcuların ve Kudüs ziyaretçilerinin yemek ihtiyaçları da karşılanıyor.

Kapıları, Müslüman ya da Hristiyan fark etmeksizin herkese açık olan tekkede, ramazan ayında ise yemek dağıtımı iki katına çıkıyor ve ihtiyaç sahiplerine iftar da veriliyor.

Tekkenin giderlerini hayırseverler karşılıyor

Haseki Sultan Tekkesi, aşevi olarak hizmet veren bir mutfak, fırın, yemek salonu, malzemelerin bulunduğu bir kiler, eskiden atların bağlandığı bir ahır ve Hürrem Sultan'ın emriyle daha sonra binaya dahil edilen bir mescitten oluşuyor.

İsrail işgalinin başladığı 1948'den önce Osmanlı Devleti'nin vakfettiği dükkanlardan karşılanan tekke giderleri, İsrail'in dükkanlara el koyması nedeniyle halihazırda Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin ayırdığı bütçe ve hayırseverlerin bağışlarıyla finanse ediliyor.

Tekke, İsrail ile 1994'te imzalanan Vadi Araba Barış Anlaşması gereği Kudüs'teki dini işlerden sorumlu olma hakkına sahip Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı.

Tekke 500 yıldır muhtaçlara hizmet veriyor

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkililerinden ve Haseki Sultan Tekkesi Müdürü Bessam Ebu Lubde AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekkenin Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı İslami Vakıflar İdaresi sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Ebu Lubde, şu ifadeleri kullandı:

"Mescid-i Aksa ve aralarında Haseki Sultan Tekkesi'nin de bulunduğu çok sayıda müessese, 500 yılı aşkın süredir İslami vakıflar olarak hizmet veriyor. Ramazan ayında ve yılın diğer günlerinde fakir ailelere ve Mescid-i Aksa'ya gelen ziyaretçilere her gün sıcak yemek veriliyor."

Haseki Sultan Tekkesi'nin Filistin halkının mirasının ve Kudüslülerin varlığının bir parçası olduğunu belirten Ebu Lubde, tekkenin diğer tarihi binalar kadar önemli olduğunu dile getirdi.

Ebu Lubde, tekkeyi ve bütçesini Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin denetlediğine işaret ederek ayrıca bazı kişi, kurum ve ülkelerden, Ürdün Vakıflar Bakanlığı veya İslami Vakıflar İdaresi aracılığıyla bağış alındığını aktardı.

Tekkede günde yaklaşık 100 aileye yemek verildiğini ifade eden Ebu Lubde, ramazan ayı boyunca yemek verilenlerin sayısının arttığını kaydetti.

22 senedir ihtiyaç sahiplerine yemek pişiriyor

Tekke'de 22 yıldır aşçılık yapan Filistinli Semir Cabir de AA muhabirine, ihtiyaç sahibi aileler için sıcak yemek hazırlamanın kendisi için gurur verici olduğunu dile getirdi.

Hiç kimseyi geri çevirmediklerini söyleyen Cabir, yıl boyunca ve ramazan ayında düzenli olarak yemek verdikleri 5 Hristiyan aile olduğuna dikkati çekti.

Tekkenin aşçısı Cabir, "Yaklaşık 22 yıldır ihtiyaç sahiplerine, yoksullara yemek pişiriyorum. Cuma ve cumartesi günleri dışında haftanın her günü farklı bir yemek çıkıyor." dedi.

Ramazan ayında iki vardiya şeklinde çalıştıklarına değinen Filistinli aşçı, ilk vardiyanın fakir aileler için ikinci vardiyanın ise Mescid-i Aksa'nın imamları, muhafızları ve diğer çalışanları için yapıldığını belirtti.

Cabir, normal günlerde 80 ila 100 aileye yemek verdiklerini, ihtiyaç sahiplerinin evlerine de yemek götürdüklerini anlatarak özellikle cuma ve cumartesi günleri Mescid-i Aksa'ya şehir dışından çok sayıda ziyaretçi geldiğini dolayısıyla yemek ihtiyacının arttığını dile getirdi.