Hürmüz Boğazı'nın Kapanması Küresel Ekonomiyi Olumsuz Etkiler

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Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vasilis Kikilias, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının dünya ticaretine ve küresel ekonomiye büyük zarar vereceğini belirtti. Böyle bir durum tedarik zincirlerini ciddi şekilde aksatabilir.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vasilis Kikilias, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalinin yalnızca deniz taşımacılığını değil, küresel ekonominin tamamını derinden etkileyeceğini belirtti.

SKAI televizyonuna konuşan Kikilias, bu senaryonun gerçekleşmesinin en kötü olasılık olduğunu belirtti.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ının deniz yoluyla yapıldığını hatırlatan Bakan Kikilias, "Eğer Hürmüz Boğazı kapanırsa -ki bu en kötü senaryo olur- yalnızca denizcilik değil, tüm küresel ekonomi zarar görür." dedi.

Kikilias, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda gemi trafiğinin Afrika çevresine yönlendirilmesinin, küresel tedarik zincirlerini ciddi şekilde sekteye uğratacağını belirtti.

Bölgedeki jeopolitik ortamı "son derece kırılgan" olarak nitelendiren Kikilias, yalnızca son günlerde petrol fiyatlarının yüzde 7 ila yüzde 10 arasında arttığına dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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