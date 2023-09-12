2004 yılında 'Ulusal öneme sahip sulak alan' olarak ilan edilen Hürmetçi Sazlığı Çalıştayı yapıldı.

Kayseri Hürmetçi Sazlığı Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı Yönetim Planı revizyon çalışması başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Faruk Atmaca'nın açılış konuşması ile başlayan çalıştaya akademisyenler, muhtarlar, paydaş kuruluşların temsilcileri ve kurum çalışanları katıldı. Çalıştay; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar sorumluluk alanlardan olan Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı; 2004 yılında 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak ilan edilmişti. - KAYSERİ