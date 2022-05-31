Hurmacı çiftine karşılıklı 'yaralama'dan 1 yıl 6 ay hapis talebi - Haberler

FUTBOLCU Özer Hurmacı ve aralarındaki boşanma davası süren eşi Mihriban Hurmacı aralarındaki "darp" davasında hakim karşısına çıktı. Özer Hurmacı, "Karşı taraf başından beri beni yeterince karaladı. Mağdur olan benim" derken; Mihriban Hurmacı, "Kadın olarak bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım. Çocuklarımın gözü önünde oldu" dedi. Duruşma savcısı, her iki taraf için "Eşe karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti. Tarafların mütalaaya karşı süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, karşılıklı şikayetçi oldukları için "müşteki-sanık" sıfatı bulunan Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı avukatlarıyla katıldılar. Özer Hurmacı kimlik sorgusunda, 3 çocuklu olduğunu ve boşanma arifesinde olduğunu belirterek "17 sene futbol oynadım. Evim var. Yine bana ait, eşimin yaşadığı ev var. 5 tane gayrimenkulum var" dedi. Mihriban Hurmacı ise "Ev bana ait" diyerek itirazda bulundu. Mihriban Hurmacı ise çalışmadığını belirterek "Anneyim ben çalışmıyorum. Kendi evimde oturuyorum. Aylık gelirim yok" diye konuştu.

"ÜÇ TANE ÇOCUĞUMUN ANNESİNİN CEZA ALMASINI İSTEMEM"

"TELEFONLA YÜZÜME VURDU"

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

"OLAYI DRAMATİZE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

"KADIN OLARAK BU MANZARAYI HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

"ABARTILI, DRAMATİZE EDİLEN BİR OLAY VAR"

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfür edip "Seni bitireceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi. İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın "Eşe karşı basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Özer Hurmacı hakkında ise "Eşe karşı basit yaralama" ve "Tehdit" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel