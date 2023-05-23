Hurma bahçesindeki cinayetin şüphelisi, suçu arkadaşının üzerine attı

ADANA'da öldürdüğü Emrah Baysal'ın (35) cesedini hurma bahçesine atıp, üzerini ağaç dallarıyla kapatan Hazar Çevik (23) ifadesini değiştirip, suçu olay günü yanında olan arkadaşı Sercan Öztep'in (39) üzerine attı.

ADANA'da öldürdüğü Emrah Baysal'ın (35) cesedini hurma bahçesine atıp, üzerini ağaç dallarıyla kapatan Hazar Çevik (23) ifadesini değiştirip, suçu olay günü yanında olan arkadaşı Sercan Öztep'in (39) üzerine attı. Gözaltına alınıp, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Öztep de tutuklandı.

Olay, 15 Mayıs'ta saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki hurma bahçesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkan kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri boğazı kesilerek öldürülen cesedin beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'a ait olduğunu belirledi. Baysal'ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, savcılıkta ifadesini değiştiren Çevik, cinayeti arkadaşı Sercan Öztep'in işlediğini öne sürdü. Polis, saklandığı adrese yapılan baskında Öztep'i de gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Öztep de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.