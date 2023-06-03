HÜRJET'te kontrol yerli teknolojilerde, Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında 6,5 milyar dolarlık iş üstlendi, İstanbul'da bisiklet kullanıcıları güvenli yolların artırılmasını istiyor

Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı HÜRJET, yerli mühendislik gücüyle geliştirilen kontrol panelleri ile uçuyor. Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında 5 ayda 6,5 milyar dolarlık iş üstlendi. İstanbul'da bisiklet kullanıcıları güvenli yolların artırılmasını istiyor.

6 Nisan 1920

1- HÜRJET'te kontrol yerli teknolojilerde

Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı HÜRJET, tasarım ve üretimini Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemler AŞ'nin gerçekleştirdiği kokpit kontrol panelleri ile uçuyor

Nurol CAS, HÜRJET uçağının kokpitindeki 28 kontrol panelinin tümünü tamamen yerli mühendislik gücüyle geliştirip üretiyor

Kontrol panelleri, pilotların motor, iniş takımı, park freni, yakıt, haberleşme, kokpit içi ısı ve ışıklandırma gibi konular da dahil olmak üzere birçok birimin kontrolünü sağlaması için kritik öneme sahip bulunuyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında 5 ayda 6,5 milyar dolarlık iş üstlendi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, sektör 1972'den mayıs sonuna kadar 133 ülkede 479,5 milyar dolar değerinde 11 bin 745 projede görev aldı

Sektör, daha fazla pay almak için odaklandığı Suudi Arabistan pazarında da bugüne kadar 24,9 milyar dolarlık proje yürüttü

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- İlerlemiş yaşına rağmen her gün 100 kilometre pedal çeviriyor

Bisiklet tutkunu emekli öğretmen Taner Aylar:

"Bisikletimle günde 100 kilometre civarında tur yapıyorum. 70 yaşındayım, hala hayattayım"

"Bayramlar, 15 tatil ve yaz tatillerinde hep Türkiye'yi gezdim, dolaştım ve hakikaten bırakamıyorum bisikleti. Bisiklet benim için bir hayat tarzı. Özellikle emeklilere öneriyorum"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Görüntülü)

4- Bisiklet kullanıcıları İstanbul'da güvenli yolların artırılmasını istiyor

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz:

"Güvenli bisiklet yolları olmadığı için birçok kişi cesaret edip yollara çıkamıyor. Bu yüzden de bisikletler balkonlarda ve apartman bodrumlarında çürüyor"

"Bisikletli yaşama bu ülkenin ve dünyanın çok ihtiyacı var. İnsanımızın çok ihtiyacı var. Önce kendi sağlıkları için, sonra ülke ekonomisi için, sonra da dünya iklim değişikliği için"

(Filiz Kınık Öz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)???????

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