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HÜRJET'in İkinci Prototipi Şehit İsimleriyle İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

HÜRJET'in İkinci Prototipi Şehit İsimleriyle İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi
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TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET jet eğitim uçağının ikinci prototipi, şehit isimleriyle donatılarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuş, terör saldırısında şehit olan isimlerin yazılı olduğu uçakta 10 bin feet irtifada ve 200 knot hızda yapıldı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bu başarıyı kutlayarak Türk mühendisliğinin gücüne dikkat çekti.

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii AŞ ( Tusaş ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET'in ikinci prototipi, üzerinde yazılı şehit isimleriyle ilk uçuşunu yaptı.

Tusaş mühendisleri tarafından geliştirilen HÜRJET'in ikinci prototipinin üzerine 23 Ekim'de şirkete yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun ve Murat Arslan'ın isimleri yazıldı. HÜRJET, 10 bin feet irtifada ve 200 knot hızla gerçekleştirdiği 26 dakikalık ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

'HER DAİM BU AZİZ MİLLETİN GÖNLÜNDE YAŞAYACAKSINIZ'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uçuşun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, " Tusaş'ımızın geliştirdiği HÜRJET ikinci prototip TUSAŞ şehitlerimizin isimleriyle 10 bin feet irtifada 200 knot hıza ulaşarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu başarıda emeği geçen TUSAŞ ailesinin her bir ferdini yürekten kutluyorum. Acımız bir, sevincimiz bir, yolumuz bir. Birlikte daha çok çalışarak, her gün daha ileriye, daha büyük başarılara imza atacağız. Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun, Atakan Şahin Erdoğan, Murat Arslan HÜRJET ile semalarda, her daim bu aziz milletin gönlünde yaşayacaksınız. Ruhunuz şad olsun" dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin isimlerini gökyüzüne taşıyan HÜRJET ikinci prototip ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu başarı mühendislik kabiliyetlerimizin gücünü bir kez daha kanıtladı. Türk mühendisliğinin gücü ve inancıyla tam bağımsız Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz! Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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