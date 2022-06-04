HÜRJET'in havalanacağı tarih belli oldu! - Haberler

HÜRJET'in havalanacağı tarih belli oldu!
- Güncelleme:
HÜRJET için beklenen ilk uçuş tarihi duyuruldu. Ayrıca önümüzdeki günlerde üretim hattından çıkacağı söylendi.
TUSAŞ, HÜRJET jet motorlu eğitim ve yakın hava destek uçağının ilk uçuş tarihi hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Bununla birlikte hazırlanan ilk prototipin 10 Haziran sonrasında üretim hattından çıkartılarak ilgili departmana teslim edileceğini söyledi.
HÜRJET için ilk uçuş tarihi açıklandı: 18 Mart 2023
Havacılık ve Uzay Sanayisi içerisinde global pazarda geliştirilen ve prototip olarak kalan binlerce model görüyoruz. Fakat HÜRJET onlardan biri olmayacak. Zira şimdiden sipariş almaya başladı. Şu anda ise ilk prototipin gövde montaj aşaması tamamlanmak üzere. Ayrıca üretim hattından çıkmadan önce bazı ekipmanların da yerleştirilmeye başlandığı söylendi.
Bu uçak her ne kadar bulunduğu sınıf itibariyle eğitim amaçlı olsa da son teknoloji donanıma sahip olacak. Dolayısıyla kokpite baktığımızda F-35'te bulunan sistemlere benzer bir görüntüyü göreceğiz. Üstelik tıpkı ATAK helikopterlerinde olduğu gibi, sonrasında gelecek nesillerin ve farklı sınıflardaki jetlerin öncülü olarak yol açacak.
Milli Muharip Uçak için motor teslimatı yapıldı: Üretim başlıyor!
Buna ek olarak belirttiğimiz sebeplerden dolayı HÜRJET'in önemi büyük. Zira MMU (Milli Muharip Uçak) olarak adlandırılan yeni nesil savaş uçağında kullanılması planlanan pek çok sistem ilk olarak burada yer alacak.
HÜRJET özellikleri
Uzunluk: 13,6 m
Kanat açıklığı: 9,5 m
Yükseklik: 5,1 m
Kanat alanı: 35 m2
Itki: 17 bin 600 Ib
Servis tavanı: 13.716 m/ 45.000 ft
Kesintisiz dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
Tırmanma oranı: 39.000 fpm
Menzil: 2222 km
Yük kapasitesi: 2721 kg
Azami hız: 1.4 Mach
G limitleri: +8g / -3g
Harbe Hazırlığa Geçiş Eğitimi
Hava Devriyesi (silahlı ve silahsız)
Hafif Taarruz (yakın hava desteği)
Kullanılabilecek muhtemel mühimmatlar:
Havadan havaya Gökdoğan füzesi
Havadan havaya Bozdoğan füzesi
SOM seyir füzesi
Minyatür Bomba
Sarb-83
HGK-3
KGK-83
KGK-82
Teber-82
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!