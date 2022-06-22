Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Düzce TEM otoyolu Bolu Dağı kesiminde meydana gelen kazada hurdaya dönen araçtan sürücü sağ kurtuldu.

Kaza, TEM otoyolu Kaynaşlı Sarıçökek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Berkay O. idaresindeki 41 AD 814 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı ardından refüje çarparak hurdaya döndü. Bu sırada otomobil sürücüsü, araçtan refüje savrularak yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Refüjde yatan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken trafik tek şeritten verildi. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Selçuk Akyol – Enes Bektaş/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel