Hurdacıya işkence ve haraç iddiası

ADANA'da, ellerinde hurda malzeme olduğunu söyleyerek çağıran kişilerin yanına gittiğinde haraç istediğini ve parayı ödemeyince işkence yaptığını öne süren hurdacı Mahmud Hırağı (31), polise giderek şikayetçi oldu. Hırağı, bir mermercinin de kendisine yapılan işkenceyi izletilerek tehdit edilip, haraç istendiğini söyledi.

Olay, 28 Temmuz'da Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan A.D., 3 çocuk babası Suriyeli hurdacı Mahmud Hırağı'yı arayarak "Elimizde hurda malzemeler var, gelip alır mısın?" dedi. Hırağı adrese gittiğinde A.D. ve kalabalık bir grup tarafından karşılanarak, kendisinden haraç istendi. Para vermeyi kabul etmeyen Hırağı, metruk bir binaya götürülerek darbedildi. Bu sırada A.D., mahalledeki mermer ustası H.Y.'yi de "Evden mermer ölçüsü alınacak" diyerek çağırdı. Adrese giden H.Y.'den de haraç isteyen A.D., Hırağı'nın darbedilmesini izleterek, tehdit etti. Para transferi yapmak için Hırağı'nın cep telefonundan banka hesabına giren A.D., para olmadığını anlayınca hurdacı ile mermerciyi serbest bıraktı. Hastaneden darp raporu alan Hırağı ile H.Y., polise giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

'ADALET İSTİYORUM'

Yaşadıklarını anlatan Mahmud Hırağı, kendisini darbeden A.D. ile yanındakilerin cezalandırılmasını istedi. Hırağı, "Benim bütün evrakım var ve hurdacılık yapıyorum. Bana 'Hurda var, gel al' dediler. Eve öylelikle gittim. Daha sonra H.Y. ağabeyi çağırdılar ve bana yaptıkları işkenceyi ona izlettiler. Benim telefonumu gasbedip banka hesaplarımdan para almak istediler. Hesaplarda para olmadığı görünce vücuduma elektrik verdiler ve daha sonra beni bıraktılar. Adalet istiyorum, bu insanlar hak ettiği cezayı alsın" dedi.