Hurdacının ÖTV İndirimi Beklentisi, Aracını Yakmasına Sebep Oldu

Hurdacının ÖTV İndirimi Beklentisi, Aracını Yakmasına Sebep Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de hurda araç teşvikiyle ÖTV indirimi bekleyen şahıs, indirim çıkmaması üzerine aracını ateşe verdi. Daha önce birçok suçtan kaydı bulunan şahsın, psikiyatri tedavisi gördüğü ve benzer bir olayı geçmişte de gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

HURDA ARAÇLARA ÖTV İNDİRİMİ ÇIKMADIĞI İÇİN OTOMOBİLİNİ YAKMIŞ

İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılan incelemede şahsın Mersin'de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve 'hurda araç teşvikiyle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir. Şahsın, aralarında hırsızlık, motorlu taşıt hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir. Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de '10 yıl cezaevinde yattım' diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu

Memurların beklediği haber geldi! İşte hükümetin son zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen Mansur Yavaş iddiasına yalanlama

Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddiaya jet yalanlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.