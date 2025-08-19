Hurdacının ÖTV İndirimi Beklentisi, Aracını Yakmasına Sebep Oldu

HURDA ARAÇLARA ÖTV İNDİRİMİ ÇIKMADIĞI İÇİN OTOMOBİLİNİ YAKMIŞ

İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılan incelemede şahsın Mersin'de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve 'hurda araç teşvikiyle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir. Şahsın, aralarında hırsızlık, motorlu taşıt hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir. Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de '10 yıl cezaevinde yattım' diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir" denildi.