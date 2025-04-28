Hurdacılara Yönelik Denetim Yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hurdacılara yönelik denetim yaptı. 21 hurda işletmesi denetlendi, ruhsatsız 2 hurdacı ve belgesiz 3 hurdacıya idari işlem uygulandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren 21 hurda işletmesini denetledi.
Denetimlerde ruhsat bulunmayan 2 hurdacı ile alım satım belgesi bulunmayan 3 hurdacıya idari işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel