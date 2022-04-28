HURDACILAR SİTESİ'NDE ÇÖPLERİN BULUNDUĞU ALANDA YANGIN - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HURDACILAR SİTESİ'NDE ÇÖPLERİN BULUNDUĞU ALANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BURSA'da Hurdacılar Sitesi'nin yıkılan bir bölümünde bulunan çöplükte yangın çıktı.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da Hurdacılar Sitesi'nin yıkılan bir bölümünde bulunan çöplükte yangın çıktı.Alevler kısa sürede büyürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 0900 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde meydana geldi. Hurdacılar sitesinin yıkılan bir bölümünde bulunan çöplükte yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar kentin dört bir yanından görüldü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title