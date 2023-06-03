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Hurdacıdaki patlamada işyeri sahibi gözaltına alındı

Hurdacıdaki patlamada işyeri sahibi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Zonguldak'ta hurdacıda bir kişinin hayatını kaybettiği patlama ile ilgili işyeri sahibi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta hurdacıda bir kişinin hayatını kaybettiği patlama ile ilgili işyeri sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Kozlu Sanayi Sitesi'nde A.B.'ye ait işyerinde hurda aktarımı sırasında meydana gelen patlamada 41 yaşındaki Nevzat Kaymaz hayatını kaybetti. İşçinin cesedi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Olaydan sonra işyerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor. Öte yandan işyeri sahibi A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. A.B.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

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