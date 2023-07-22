Hurdacı Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Gaziantep'te hurdacılık yapan Mecit Harmancıklı, tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te hurdacılık yapan Mecit Harmancıklı (42) tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Kayaönü Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Mecit Harmancıklı ile kimliği belirsiz kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mecit Harmancıklı bıçaklandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından Harmancıklı'yı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen Harmancıklı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.