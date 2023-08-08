Hurda yüklü tır otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde hurda yüklü bir tır, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da hurda yüklü tır karşı şeride geçip otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi mevkiinde hurda yüklü 33 EBR 66 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Devrilerek savrulan tır 31 AEV 829 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Çağırır olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden Ahmet Çağırır'ın İskenderun ilçesinde diş teknisyeni olduğu öğrenildi. - HATAY