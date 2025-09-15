Haberler

Hurda Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü E.Ç., kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tır, kontrol kaybı sonucu yol kenarına devrildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü tedavi altına alındı.

E.Ç. idaresindeki 78 AH 848 plakalı hurda yüklü tır, Karabük-Bartın kara yolu İnceçay köyü yakınlarında kontrol çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
