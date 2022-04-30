Hurda toplarken ölümde, 4 kişinin 6'şar yıl hapsi istendi

İZMİR'de Uğur Sürücüoğlu'nun (35) kentsel dönüşüm için boşaltılan binada hurda toplarken elektrik akımına kapılmasında kusuru bulunduğu ileri sürülen 3'ü mülk sahibi 4 kişi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, ölen Sürücüoğlu'nun da 'Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne riayet etmemesi nedeniyle tali kusurlu olduğu belirtildi.

Olay, 21 Mayıs 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi 6051'inci Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle 8 katlı bina, 1 daire hariç boşaltılırken, yıkım süreci için mülk sahiplerinden oluşan komisyon kuruldu. Komisyonun başkanlığını H.M.E. yaparken, B.D. ise yardımcısı oldu. K.E. de komisyonda yer aldı. Komisyon üyeleri, binanın boş olması sebebiyle A.U. ve J.A.A'yı bekçi olarak işe aldı. İddiaya göre üyeler, bekçilere hurdaları toplama serbestliği de tanıdı. Gündüz bekçisi A.U.'nun birlikte hurda topladığı arkadaşı Uğur Sürücüoğlu, elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

Sürücüoğlu'nun avukatı Oğuzhan Bizkevelci, adalete güvendiklerini söyleyerek, "Tamamlanan soruşturma kapsamında savcı, 4 sanık için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza istedi. Biz de bu olayda dahli olanların cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağız" dedi.