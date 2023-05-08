HURDA OTOMOBİLLERİN ŞASİ NUMARALARINI, ÇALINTI VE HACİZLİ ARAÇLARA GEÇİRMİŞLER

ADANA merkezli 6 ilde hurda otomobillerin motor şasi numaralarını, çalıntı veya hacizli otomobillere basarak piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şasi numarası değiştirilmiş, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 71 otomobile el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hurda otomobillerin motor şasi numaralarını, çalıntı veya hacizli otomobillere basarak piyasaya sürmeye çalışan şebekeyi, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Liderliğini çiftçi M.A.?nın (37) yaptığı öne sürülen şebekenin, Mersin'in Tarsus ilçesinde kurdukları atölyelerde şasi numarası değiştirme işlemi yaptığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Adana merkezli Şanlıurfa, Mardin, Konya, Hatay ve Mersin'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.A.?nın da aralarında bulunduğu 5'i kadın, 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise şasi numaraları değiştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 71 otomobil ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor.