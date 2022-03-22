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HURDA DEPOSU YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'da, bir hurdacı dükkanının deposu alev alev yanarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BOLU'da, bir hurdacı dükkanının deposu alev alev yanarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akşam saatlerinde, Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan bir hurdacı dükkanının deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören iş yeri çalışanları durumu itfaiyeye haber verdi. Alev alev yanan hurdalığa itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, hurda dükkanının bitişiğindeki diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın kontrol altına alınırken, depoda hasar meydana geldi.

HURDA DEPOSU YANDI

HURDA DEPOSU YANDI

HURDA DEPOSU YANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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