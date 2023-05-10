HURDA ARAÇLARIN ŞASİ NUMARALARINI, ÇALINTI VE HACİZLİLERE GEÇİREN ÇETE 1000 LİRAYA DEVİR ALDIRIYORMUŞ

ADANA merkezli 6 ilde hurda otomobillerin motor şasi numaralarını, çalıntı veya hacizli otomobillere basarak piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlardan çete lideri M.A.?nın, üzerlerine otomobil yapmak için bulduğu kişilere 1000 lira ödeme yaptığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hurda otomobillerin motor şasi numaralarını, çalıntı veya hacizli otomobillere basarak piyasaya sürmeye çalışan şebekeyi, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Liderliğini çiftçi M.A.?nın (37) yaptığı öne sürülen şebekenin, Mersin'in Tarsus ilçesinde kurdukları atölyelerde şasi numarası değiştirme işlemi yaptığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Adana merkezli Şanlıurfa, Mardin, Konya, Hatay ve Mersin'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.A.?nın da aralarında bulunduğu 5'i kadın, 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise şasi numaraları değiştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 71 otomobil ele geçirildi.

'ÖDEMEYİ 300 LİRADAN 1000 LİRAYA ÇIKARDI'

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 12'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında çete lideri M.A.?nın da bulunduğu 12 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, 'M.A. para karşılığında araçları üzerimize yapmak için vekaletlerimizi alıyordu. Önceden bunun için kişi başı 300 lira verirken son dönemde enflasyon arttığı için ödemeyi 1000 liraya çıkarmıştıö dediği belirtildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)