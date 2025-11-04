HÜR-SEN Genel Başkanı'ndan Enflasyon ve Refah Payı Açıklaması

(ANKARA) - Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, "Sayın Mehmet Şimşek ve diğer yetkililerin, yıllardır, düştü düşecek dediği enflasyon TÜİK rakamlarına göre dahi, bir türlü düşmemektedir. HÜR-SEN olarak her zaman ifade ettiğimiz üzere, bu cendereden çıkmanın tek yolu refah payı ödemesidir. Tüm zam ve enflasyon farkı ödemesinin üzerine, her 6 ayda yüzde 10 refah payı ödenmelidir" dedi.

HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, ekim ayı enflasyon rakamlarına ve bu rakamların memur ile emeklilerin alım gücü üzerindeki etkilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kuruoğlu, şunları kaydetti:

"ENAG ekim enflasyonunu yüzde 3,74, yıllık enflasyon ise yüzde 60 olarak açıkladı. TÜİK ise aylık enflasyonu yüzde 2,55, yıllık enflasyonu yüzde 32,87 olarak tespit etti. Aradaki farkı çok daha artırarak son 5 yıla uyguladığımızda memur, emekli ve diğer çalışanların alım gücü neden bu kadar düştü sorusunun cevabı bulunacaktır. Asıl problem ise iktidarın bu hal karşısında hiç bir sorumluluk almadığı gerçeğidir.

Sayın Mehmet Şimşek ve diğer yetkililerin, yıllardır, düştü düşecek dediği enflasyon TÜİK rakamlarına göre dahi, bir türlü düşmemektedir.

HÜR-SEN olarak her zaman ifade ettiğimiz üzere, bu cendereden çıkmanın tek yolu refah payı ödemesidir. Tüm zam ve enflasyon farkı ödemesinin üzerine, her 6 ayda Yüzde 10 refah payı ödenmelidir. Aksi takdirde, yangının tam ortasında bırakılmış memur ve memur emeklisini ve elbette tüm dar ve sabit gelirlileri kurtarmak mümkün olmayacaktır. Memur ve emeklisinin 3 ay sonunda enflasyon farkı alacağı yüzde 4,99 olmuştur.

"Siz olsa olsa, 'sendikacılığın yüzde karası olabilirsiniz'"

Bir çağrım da memur ve emeklisi bu halde iken 'sendikacılığın kitabını yazdık' palavrası ile ortada gezenlere. Siz sendikacılık kitabını yazarken az da olsa memur ve emeklisinin alım gücünü yükseltebilmenin gayreti içinde olsaydınız. Allahtan korkun, yalanlarınız hiç bitmedi. Hiç kimsenin inanmadığını bile bile algı yaratmaya devam ediyor ancak temsil ettiğiniz insanların, insanca yaşama hakkı gasbedilirken, utanmadan sırıtıyorsunuz. Siz olsa olsa, 'sendikacılığın yüzde karası olabilirsiniz'.

Görülmektedir ki, sendikacılık yeni bir vizyon, yeni bir zihniyeti şart kılmaktadır. Hükümet, sarı sendikalar el ele yokluk ve yoksulluk olmuştur. Bu gerçeğe artık kimse göz yummamalıdır.

'Pastadan hak ettiğimizi istiyoruz. Çocuklarımıza hak ettikleri bir gelecek kurmak bizim de hakkımız. Kısaca insanca yaşamak bizim en önemli talebimiz' diyebilmek için doğru tercihler yapmak boynumuza borçtur."