Hunter Biden'ın yargılaması kapanış konuşmalarıyla sona erdi

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında yasa dışı silah edinme suçlamalarıyla açılan federal davada, taraflar, yargılamanın son aşaması olan kapanış konuşmalarına geçti.

Hunter Biden'ın, Delaware eyaleti Wilmington şehrindeki mahkemede, 3 Haziran'da jüri seçimiyle başlayan yargılanmasına devam ediliyor.

Savcılık ve savunma makamı, kanıtların sunulması ve tanıkların dinlenmesinden sonra bugün kapanış konuşmalarına geçti.

Hunter Biden'ın kızı Naomi Biden ile bir süre romantik ilişki yaşadığı ve 2015'te kanserden hayatını kaybeden kardeşinin eşi Hallie Biden, yargılamada geçen hafta en önemli tanıklar olarak öne çıkarken; avukatı Abbe Lower, davada Hunter Biden'ın kendini savunması için tanık sandalyesinde konuşmasına izin vermedi.

Kapanış konuşmasında Lower, Savcılığın davayı açmasını "sihirbazın oyununa" benzeterek, Biden hakkında getirilen suçlamaların, yaşadığı süreçteki gerçeklerin bağlamından koparılarak yapıldığını savundu.

Savcı Leo Wise da Hunter Biden'ın uyuşturucu kullanırken silah almaması gerektiğini bildiği halde suç işlediğini iddia ederken, jüriye Biden'ın ailesinin gücüne değil kanıtlara bakarak karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Başkan Biden'in eşi Jill Biden başta olmak üzere Hunter Biden'ın eşi Melissa Cohen, kardeşi Ashley Biden ve diğer aile üyelerinin destek için salonda bulunmaları gözlerden kaçmadı.

Kapanış konuşmalarının ardından jüri heyeti, hakimin kanıtlara dayanarak nasıl karar vermeleri gerektiği konusunda yapacağı teknik bilgilendirmeden sonra özel odaya kapanarak tartışma sürecine geçecek.

Jüri heyetinin, birkaç gün içinde Hunter Biden'ın suçlu olup olmadığına karar vermesi bekleniyor.

Hunter Biden, suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis ve 750 bin dolar da para cezasıyla karşı karşıya kalacak ancak ilk kez suç işlediği için cezasının ne olacağı, demir parmaklıklar ardında kalıp kalmayacağı bilinmiyor.

Hunter Biden, suçlamaları reddetmişti

Hunter Biden'a, 2018'de uyuşturucu bağımlısı olduğu bir dönemde yasa dışı şekilde ateşli silah edinme, satın alma işlemleri sırasında uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair sorulan sorulara yanlış beyanda bulunarak federal yasaları ihlal etme ve bu silahı yasalara aykırı şekilde tutma ile ilgili 3 ayrı suçlama yöneltiliyor.

Biden hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss, söz konusu suçlamaları geçen sene yöneltmişti. Biden, hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.

Hunter Biden'ın yargılanmaya başlamasıyla ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkmış oldu.

Siyasi gözlemciler, Hunter Biden'ın yargılanmasının ve eğer suçlu bulunursa bu durumun, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde babası Joe Biden'ı sandıkta olumsuz etkileyebileceği değerlendirmeleri yapıyor.

Hunter Biden vergi kaçırmakla da suçlanıyor

Hunter Biden, California'da 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla da suçlanıyor.

Geçen yıl temmuzda her iki suçlamayı da kapsayacak şekilde Biden'ın savcılık ile anlaştığı haberlere yansımış ancak daha sonra detaylarda taraflar uzlaşamayınca anlaşma başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, Hunter Biden'ı, babasının siyasi konumunu kullanarak yabancı iş ilişkilerinden kazanç sağlamakla da eleştiriyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı'na yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının, vergi suçlarıyla ilgili incelemeleri uygunsuz şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.

Cumhuriyetçiler, eski Başkan Donald Trump hakkındaki iddiaların siyasi saiklerle soruşturulduğunu, öte yandan Hunter Biden'ın da babası nedeniyle korunduğunu öne sürüyor.