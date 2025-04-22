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Hunan Eyaletinde Tekne Kazası: 6 Kayıp

Hunan Eyaletinde Tekne Kazası: 6 Kayıp
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Çin'in Hunan eyaletinin Pingjiang ilçesinde meydana gelen tekne kazasında 6 köylü hayatını kaybetti. Teknenin alabora olmasıyla başlayan arama kurtarma çalışmaları sonucunda tüm cesetlere ulaşıldı.

CHANGSHA, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Pingjiang ilçesinde pazartesi günü meydana gelen bir tekne kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, 6 köylüyü taşıyan bir tekne yerel saatle 17.30 sularında Pingjiang'daki Changjiang Nehri boyunca uzanan Doutang köyü sularında alabora oldu.

Yerel polis olay yerine intikal ederek arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere kurtarma güçleriyle koordinasyon sağladı.

Saat 21.05 itibarıyla 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kaza nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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