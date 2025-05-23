Hunan Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Tahliyelere Neden Oldu

Hunan Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Tahliyelere Neden Oldu
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Çin'in Hunan eyaletinin Taoyuan ilçesinde meydana gelen şiddetli yağışlar, su baskınlarına yol açarak bölge sakinlerinin tahliye edilmesine sebep oldu. Meteoroloji alarmlarını turuncu seviyeye çıkarıldı.

CHANGSHA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Taoyuan ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bölge sakinlerini tahliye eden kurtarma ekipleri, 22 Mayıs 2025.

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin bazı bölgelerini çarşamba akşamından itibaren etkisi altına alan şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açarak bölge sakinlerinin tahliyesine neden oldu.

Hunan eyalet meteoroloji gözlemevi perşembe sabahı yağmur fırtınası alarmını turuncu seviyeye yükseltti. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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