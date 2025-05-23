Hunan Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Tahliyelere Neden Oldu

CHANGSHA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Taoyuan ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bölge sakinlerini tahliye eden kurtarma ekipleri, 22 Mayıs 2025.

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin bazı bölgelerini çarşamba akşamından itibaren etkisi altına alan şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açarak bölge sakinlerinin tahliyesine neden oldu.

Hunan eyalet meteoroloji gözlemevi perşembe sabahı yağmur fırtınası alarmını turuncu seviyeye yükseltti. (Fotoğraf: Xinhua)