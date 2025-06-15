Humus'ta Toplu Mezar Bulundu: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilinde, devrik Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen katliamlar sonucu hayatını kaybeden 11 kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu toplu mezarın ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Humus'a bağlı Hirbet el-Suda köyünde devrik Esed rejimi tarafından düzenlenen katliamda 7'si çocuk olmak üzere toplam 11 kişiye ait ceset kalıntılarına ulaşıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 17 Mayıs 2025 tarihinde aldığı kararla, "Ulusal Geçiş Adaleti Komitesi" ve "Kayıp Şahıslar Ulusal Komitesi" kurulmuştu.