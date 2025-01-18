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Humus'ta Baas Rejiminin DevriKutlamaları

Humus'ta Baas Rejiminin DevriKutlamaları
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Suriye'nin Humus ilinde düzenlenen etkinlikte binlerce kişi, Baas rejiminin devrilmesini kutladı. Saat Meydanı'nda toplanan kalabalık, yerel sanatçıların katıldığı programla coşkuyla eğlendi ve zafer dolu anlar yaşandı.

Suriye'nin Humus ilinde düzenlenen etkinlikte binlerce kişi, Baas rejiminin devrilmesini kutladı.

Yerel sivil toplum kuruluşları, Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından ülkenin önemli şehirlerinden Humus'ta etkinlik düzenledi.

Kent merkezindeki Saat Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, yerel ses sanatçılarının katıldığı programda doyasıya eğlendi.

Kutlamaya katılan Hiba Sabbuh, AA muhabirine, "Bugün Saat Meydanı'nda toplandık. Bu meydan, Suriye devriminin sembollerinden biridir. Bu kutlamalar asla durmayacak. Allah bizi bu zaferle onurlandırdı." dedi.

Sabbuh, herkesin birlik içinde olduğunu vurgulayarak, suçluların cezalandırılmasını istedi.

Humus'a 7 yılın ardından dönen Bedevi Mugarbil de "Sanki Humus'a ilk kez geliyorum. Kutlama için hep beraber buraya geldik." ifadesini kullandı.

Mugarbil, Humus'ta arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Samer Masri de "Bu duygudan daha güzel bir şey yok. Bugün gördüğümüz bu marşlar zafer marşlarıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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