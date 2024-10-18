Hülya Yüzgeç Beypazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü'ne Atandı
Akçaabat İlçesi Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Yüzgeç, Beypazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine başladı. Boşalan pozisyona atanarak, temel eğitim, ortaöğretim, mesleki teknik eğitim gibi alanlardan sorumlu olacak.
Beypazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atanan Hülya Yüzgeç, görevine başladı:
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Arıkan'ın, Cumhuriyet İlkokulu'na müdür olarak atanma talebi üzerine boşalan bu göreve Yüzgeç atandı.
Akçaabat İlçesi Milli Eğitim Şube Müdürü iken atanan Yüzgeç'in, temel eğitim, ortaöğretim, mesleki teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim, hayat boyu öğrenme ve strateji alanlarından sorumlu olacağı öğrenildi.???????