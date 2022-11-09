Hülya'yı öldüren eşi, sahte kimlik için saklandığı evden çıkınca yakalanmış (2)
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TUTUKLANDIİzmir'in Bornova ilçesinde başından vurulmuş halde cesedi bulunan Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) katil zanlısı eşi Kaffar Yeğin'in (59) ile evinde yakalandığı M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
İzmir'in Bornova ilçesinde başından vurulmuş halde cesedi bulunan Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) katil zanlısı eşi Kaffar Yeğin'in (59) ile evinde yakalandığı M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.G. serbest bırakılırken, Kaffar Yeğin ise tutuklandı.
Kadir ÖZEN/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel