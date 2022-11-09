Hülya'yı öldüren eşi, sahte kimlik için saklandığı evden çıkınca yakalanmış

İZMİR'in Bornova ilçesinde başından vurulmuş cesedi bulunan Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) cinayet şüphelisi olarak aranırken 18 gün sonra yakalanan eşi Kaffar Yeğin'in (59), cinayeti işlediğini itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde başından vurulmuş cesedi bulunan Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) cinayet şüphelisi olarak aranırken 18 gün sonra yakalanan eşi Kaffar Yeğin'in (59), cinayeti işlediğini itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Kaffar Yeğin'in cinayeti işledikten sonra ilk gece ormanda, sonrasında bir arkadaşının evinde gizlendiği ortaya çıktı. Yeğin'in günler sonra ilk kez sahte kimlik yaptırmak için saklandığı evden çıktığı sırada polis ekiplerince yaklaşık 800 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelenerek tespit edilip, yakalandığı öğrenildi.

Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Şüpheli eş aranırken, İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nden Yeğin için zorlama hapis kararı çıktı. Kaffar Yeğin hakkında, Hülya Şellavcı Yeğin'in ölümünden 3 gün sonra tedbir kararını 4 kez ihlal etmesi nedeniyle 30 gün zorlama hapis cezası verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kot pantolon ile ceket giyen ve elinde bir paket bulunan Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in ölü bulunmasından 5,5 saat önce atölyeye yakın noktadan hızlıca uzaklaştığı yer aldı.