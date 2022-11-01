Hülya'nın ölümüyle ilgili İçişleri Bakanlığı'na 'ihmal' şikayeti

İZMİR'in Bornova ilçesinde başından tabanca ile vurularak öldürülen Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) damadı avukat Ensar Aktürk, olayda polis memurlarının ihmali olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Karabağlar Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'nde memurlardan şikayetçi olduklarını belirten Aktürk, "Görevli memur arkadaşlar karşı tarafın ifadesini almakta çok gecikti. Olayın ciddiyetini anlamadılar. Son olarak 2 ihlal bildiriminde bulunduk" dedi.

Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i (59) yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Ayrıca Kaffar Yeğin'in daha önce Almanya'da baltayla ilk eşini öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 7 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

Kaffar Yeğin'in cinayet şüphelisi olarak arandığını hatırlatan Aktürk, "10 günü aşkın zaman geçti, katil maalesef hala bulunamadı. Emniyet yetkilileri, zanlının yakalanacağına inanıyor. Bizim de temennimiz o yönde. Ancak bir tedirginliğimiz var. Aile bireylerimiz daha önce katil tarafından tehdit edilmişti. O nedenle şu an evlerimizi değiştirdik. Sürekli adresimizi değiştiriyoruz. Birçok insanın hayatı derinden etkilendi. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. İşe giderken polis eşliğinde gidiyoruz. Güvende değiliz. Şüpheli bir an önce yakalansın. Emniyet güçleri, zanlıyı elbette ki arıyor. Ancak halkın da yardımına ihtiyacımız var. İhbarlar çok önemli. Bu nedenle görenlerin ihbar etmesi gerekiyor" diye konuştu.